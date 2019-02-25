موارد ذي قار تباشر بجرد الاجراء المجازين اجباريا لتحويلهم الى متعاقدين

2019/02/25 | 14:16

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شبكة اخبار الناصرية:

دعت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار اليوم الاجراء اليوميين المجازين اجباريا الى مراجعتها في غضون عشرة ايام لاغراض الجرد تمهيدا لتحويلهم من اجراء الى متعاقدين .

وقال مدير المو

شبكة اخبار الناصرية:دعت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار اليوم الاجراء اليوميين المجازين اجباريا الى مراجعتها في غضون عشرة ايام لاغراض الجرد تمهيدا لتحويلهم من اجراء الى متعاقدين .وقال مدير الموارد المائية في ذي قار حسين علي لشبكة اخبار الناصرية ، انه بناء على توجيهات وزارية ، تم تشكيل لجنة في مديريته لاستقبال طلبات الاجراء اليوميين الذين منحوا إجازة إجبارية ، بهدف حصر أعدادهم حسب الحاجة وتحويلهم على متعاقدين .ودعا علي جميع الاجراء لمراجعة المديرية وتقديم طلباتهم عبر وحدة شؤون المواطنين في المديرية وذلك في غضون عشرة ايام تنتهي في الخامس من شهر اذار المقبل .

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