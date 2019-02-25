النفط: نصدر 80 الف برميل من نفط كركوك عبر الانبوب العراقي التركي

2019/02/25 | 14:20

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الاقتصاد نيوز - بغداد

اكد وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاثنين، ان العراق يصدر 80 الف برميل من نفط كركوك عبر الانبوب العراقي التركي، فيما اشار الى ان السعر يتراوح حالياً بين 66 و67 دولاراً للبرميل.

وقال الغضبان في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، "نصدر مع الالتزام بقرار اوبك أكثر من 3.5 ملايين برميل يومياً ومع انتاج اقليم كردستان يصل الى 3.75 مليون برميل".

وبين ان "اسعار النفط ابعد عن التقديرات لان السعر يخضع لكثير من العوامل بينها فصلية وعرض وطلب"، مشيرا الى ان "السعر حالياً بين 66 و67 دولاراً للبرميل واذا بقينا في هذا الحد او اكثر سنكون بوضع مريح وهناك فرق في السعر بين 6 و8 دولارت عن خام برنت بحكم النوع ومسافة البعد".

ولفت الغضبان الى ان "ارتفاع الاسعار بين 70 الى 72 دولارا او بين 65 الى 70 سيكون مريحا للعراق مع افتراض سعر الموازنة بـ 56 دولارا ولدينا 20% عجزاً في موازنة العراق التي تقدر بـ 133 مليار دولار".

وأكد ان "تصدير نفط كركوك عبر الانبوب الموجود في الاقليم المرتبط بفيشخابور عبر الانبوب العراقي التركي ونصدر منه 80 الف برميل في اليوم"، لافتا الى ان "حدود إنتاج حقول كركوك تتراوح بين 300 الف برميل لاسباب عديدة".

وتابع "حتى الان لم نتسلم اي كميات من نفط الاقليم بسبب إقرار الموازنة مؤخرا ولدينا حوار قريب وهناك اجواء ايجابية وفرصة جيدة لتطبيق ما جاء في موازنة 2019 بتسلم 250 الف برميل من كردستان".

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