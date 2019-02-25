موسع..رئيس الجمهورية يزور منظمة اليونسكو ويؤكد اهمية استعادة الآثار العراقية المنهوبة

2019/02/25 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاثنين، ان العراق بحاجة الى تكثيف دعم اليونسكو لعدد من ملفاته وفي مختلف القطاعات لاسيما وهو في مرحلة التعافي.

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