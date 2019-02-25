أول رئيس للعراق يزور اليونسكو ويحثها على تطوير المناهج الدراسية

2019/02/25 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان العراق بحاجة الى تكثيف دعم اليونسكو لعدد من ملفاته وفي مختلف القطاعات لاسيما وهو في مرحلة التعافي.

وأشار صالح، خلال لقائه، اليوم الاثنين، المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلم {اليونسكو} اودي أزولاي، الى "أهمية دعم المنظمة للثقافة والتربية في العراق واعانته على استعادة آثاره المنهوبة، مثمناً دور المنظمة في ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، واطلاقها مبادرة {احياء روح الموصل} وتركيزها على البعد الانساني لعملية اعمار المدينة".ودعا رئيس الجمهورية {اليونسكو} الى "حث الدول للمشاركة في الاكتشافات الاثارية خلال المرحلة المقبلة ووضع مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي، وضرورة قيام المنظمة بتطوير المناهج التدريسية في المدارس العراقية وفق الاساليب الحديثة واعتماد البرمجيات الرقمية".من جانبها أكدت أزولاي، استعداد المنظمة لمساندة العراق في المجالات الثقافية والتربوية واستعادة آثاره المنهوبة والحفاظ على ارثه التاريخي، ومشاركة كوادرها في التنقيب والاكتشاف، معربةً عن سرورها وسعادتها لزيارة صالح لليونسكو التي تعد الأولى لرئيس عراقي للمنظمة".وبحث الجانبان "جهود المنظمة الدولية في مجالات محو الامية واستثمار خبراتها في هذا الشأن، وتوفير فرص للعاملين في قطاع البحث العلمي ووضع خطط وبرامج لمعالجة المشاكل في الموارد المائية والبيئة وتطوير التعليم ومنح اولوية للباحثين في المنح الدراسية، كما تم مناقشة زيادة فرص عمل الموظفين العراقيين بالمنظمة اسوة بباقي الدول، فضلاً عن اشراك العراق ببرامج اليونسكو وشركاؤها في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الحديثة".انتهى

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