اعتقال الداعشي الأعور في السليمانية

2019/02/25 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت قوات الاسايش في كرميان عن اعتقال "ارهابي" خطير في حدود قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية" مشيرة الى انه "عربي الجنسية وعمل مع ثلاث جماعات ارهابية في العراق وفقد احدى عينيه اثناء القيام باعمال ارهابية".

وقال عثمان عبد الكريم مدير اعلام اسايش كرميان في تصريح صحفي انه بعد التحقيق مع الارهابي اعترف بانه كان عضوا في العام 2005 في جماعة ارهابيي {ثورة العشرين} ومن ثم القاعدة وداعش، وقام بالعديد من الاعمال الارهابية واثناء وضع عبوة ناسفة لقوات التحالف الدولي في بلدة شاربان انفجرت العبوة به وفقد احدى عينيه".واضاف عبد الكريم، ان "الارهابي يدعى خالد حسين حميد وهو عربي ومن مواليد 1978 وكان مقيما في السابق في المقدادية بمحافظة ديالى ثم بقي فترة في حدود حمرين ومن ثم توجه الى الموصل وبقي فيها عاما واحدا وبعد سقوط داعش في الموصل توجه الى سوريا".واوضح انه بعد انكسارات داعش دخل اقليم كردستان بهوية مزورة وسكن في بلدة دربنديخان وتم اعتقاله من قبل قوات اسايش كرميان بناء على المادة 2 من قانون الارهاب في 4 شباط 2019".وقال عبد الكريم، ان اعتقال الارهابي جاء بناء على معلومات مسبقة عن موقعه واقامته في حدود قضاء دربنديخان، حيث تم اعتقاله خلال حملة خاصة".انتهى

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