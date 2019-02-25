مجلس صلاح الدين يصوت بالاجماع على اختيار عداي ذنون رئيسا له بالوكالة

2019/02/25 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ صلاح الدين

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (25 شباط 2019)، بالإجماع على اختيار عداي ذنون رئيساً له بالوكالة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس صلاح الدين صوت بالإجماع على اختيار عدائي ذنون رئيس للمجلس بالوكالة، بعد ان تم إقالة احمد الكريم من منصبه".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين، قد صوت الاثنين (25 شباط 2019)، بالإجماع على اقالة رئيسه احمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي واداري.

وقال عضو المجلس، جاسم السامرائي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة وصوت بالإجماع على اقالة الكريم وإعفائه من منصبه بسبب عدم نجاحه في ادارة المجلس واخفاقه في الكثير من القضايا إضافةً الى وجود شبهات فساد مالي واداري".

وأضاف السامرائي، أن "المجلس سيصوت على اختيار رئيس جديد"، مؤكداً ان "أعضاءه عازمين على التغيير".

وأكد أنه "سيتم إحالة كل من تورط بقضايا فساد للتحقيق والقضاء"، لافتاً الى أنه "سيتم العمل على دعم حكومة المحافظة ومحافظها من اجل تقديم أفضل الخدمات لشعبها".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين، قد عقد اليوم الاثنين (25 شباط 2019)، جلسة لاستجواب رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم.

وذكرت مصادر مطلعة لـ(بغداد اليوم)، أن "الجلسة عقدت بغياب الكريم"، مبينة ان "الاستجواب يأتي على خلفية قيام الكريم برفعه دعوى قضائية احتوت مغالطات ضد إدارة العتبة العسكرية".

بغداد اليوم-بغداد

بدأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، 25 شباط، 2019، أولى لقاءاته في فرنسا باجتماع مع مدير عام اليونسكو، أودري أزولاي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "التقى اليوم المد

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر عراقي مطلع، الإثنين، 25 شباط، 2019، عن تواجد (5400)، من عوائل داعش العراقية في مخيم الهول شرق سوريا، فيما حذر من تواجد ما يقارب (1000) عائلة لارهابيين خطرين بينهم.

وقال المصدر في حديث خاص لـ ( بغداد اليوم ) إن "الم

بغداد اليوم _ صلاح الدين

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (25 شباط 2019)، بالإجماع على اقالة رئيسه احمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي واداري.

وقال عضو المجلس، جاسم السامرائي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة عقد جلسة طارئ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس صلاح الدين يصوت بالاجماع على اختيار عداي ذنون رئيسا له بالوكالة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس صلاح الدين يصوت بالاجماع على اختيار عداي ذنون رئيسا له بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).