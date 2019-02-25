2019/02/25 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استشهاد مدني بهجوم مسلح في منطقة التاجي

25/02/2019 14:20:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اقدم مسلحون مجهولون ، الإثنين، على توجيه نيران اسلحتهم اتجاه مدني ما اسفر عن إستشهاد شمالي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، شنوا هجوماً مسلحاً على مدني أثناء مروره ضمن قضاء التاجي".

وأضاف، أن "الهجوم المسلح، أسفر عن استشهاد المدني على الفور".

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