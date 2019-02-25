خريج اليوم وضياع المستقبل وصمت الساسة

2019/02/25 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الشذر

كبله وألقاه في اليم، وقال له، إياك إياك ان تبتل بالماءِ، حكمة نتداولها، حينما يقوم شخص ما بفعل امر معين، ويطلب من الاخرين عدم

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