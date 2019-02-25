الحشد الشعبي .... لن يهزم

2019/02/25 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد محمد الطالقاني

عندما غزت جيوش المغول الداعشية ارض العراق وانهارت المؤسسة الامنية باكملها حيث هرب كبار قادة الجيش العراقي تاركين اسلحتهم الى الدواعش ,وبدا ناقوس

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