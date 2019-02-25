أول تهنئة من السلطات المصرية لرامي مالك على فوزه بأوسكار

2019/02/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت السلطات المصرية بأول تهنئة للممثل المصري، رامي مالك، بكونه أول عربي يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل.

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