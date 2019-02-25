موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة إنشاء آلية مشتركة حول التسوية الأفغانية

2019/02/25 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن المشكلة الأفغانية يمكن تسويتها فقط من قبل الأفغانيين أنفسهم.

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