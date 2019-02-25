اتحاد الأدباء والكتاب يدعم وزير الثقافة ويدعو الى تغييرات إدارية جذرية

2019/02/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العزيزات والأعزاء...

مواطنات ومواطنين ومثقفات ومثقفين

تحية وسلام..

يقف اتحادكم، اتحاد الوطن كله اليوم ليرسم صورة يصرّ على تحقيقها للبلاد، وبصوته الفريد العالي النابض بمجد التاريخ يفتح الجراح

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