برهم صالح يزور منظمة (اليونسكو) ويؤكد اهمية استعادة الآثار العراقية المنهوبة

2019/02/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان العراق بحاجة الى تكثيف دعم اليونسكو لعدد من ملفاته وفي مختلف القطاعات لاسيما وهو في مرحلة التعافي.واشار، خلال

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