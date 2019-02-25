السجن 15 عاما لمدانين بثقب أنبوب نفطي في الدورة

2019/02/25 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على كل واحد منهما عن جريمة قيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج النفط وتهريبه.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين قاما بثقب احد الأنابيب النفطية في حي المعامرة التابعة لمنطقة الدورة ومن ثم تهريب مادة النفط الخام واصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحقهما”.

وأضاف البيان، أن “الحكمين صدرا وفقا لاحكام المادة 6/ اولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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