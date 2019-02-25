كركوك توجه دوائرها باستكمال متطلبات اعداد الموازنة لارسالها الى وزارة التخطيط

2019/02/25 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك وجهت ادارة محافظة كركوك، الدوائر كافة باستكمال متطلبات اعداد الموازنة المالية الاتحادية بهدف ارسالها لوزارة التخطيط.

وذكر بيان للمحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظ كركوك راكان الجبوري وجه خلال ترأسه اجتماعا لرؤساء الدوائر الخدمية، الدوائر كافة باستكمال متطلبات اعداد الموازنة الاتحادية بهدف ارسالها لوزارة التخطيط”.

وقال الجبوري، بحسب البيان “سنعمل على اكمال بناء مدارس والشروع بتشيد مدارس اخرى بالمحافظة، وتخصيص مبالغ لرفع الانقاض للقرى المهدمة وايصال كهرباء وانشاء مدارس فيها , واكساء وتبليط طرق في الاقضية والنواحي ومدينة كركوك “.





وشدد المحافظ، على “أهمية رعاية وحماية الطبيب والكوادر الصحية في تأدية مهامهم الأنسانية وحث الجميع للعمل على دعم واسناد الكوادر الخدمية والوظيفية في تأدية مهامها لخدمة المواطن , ومحاسبة كل من يتجاوز بشكل يخالف القانون “.





وتابع البيان، انه “جرى ايضا متابعة عمل المنتوجات النفطية وجهود ادارة كركوك في ضمان زيادة حصة المحافظة من البانزين المجهز حاليا ليصل الى مليون و300 الف لتر والتي وفرت انسيابية في التجهيز في عموم المحافظة”.





وأضاف، انه “جرى متابعة جهود دائرة ماء كركوك بصيانة الخطوط والشبكات، وجهود ضمان سرعة تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ماء كركوك الموحد”.

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