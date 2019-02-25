2019/02/25 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اليوم الاثنين، أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة مخاطر داعش أو أي خطرٍ آخر قد يهدد العراق.وقال المهندس، في كلمته خلال حفل تأبيني لأحد قيادات الحشد، أن “الأميركيين كشفوا عن هويتهم من خلال مفاوضاتهم مع عناصر عصابات داعش في عمليات شرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المهندس: الحشد والقوات الأمنية مستعدون لمواجهة مخاطر داعش أو أي خطرٍ آخر يهدد العراق alansaar.

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