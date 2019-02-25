رامي مالك يقتنص أوسكار أفضل ممثل

2019/02/25 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استطاع النجم الأمريكي صاحب الأصول المصرية رامي مالك تحقيق نصر كبير بعد حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “بوهيميان رابسودي”، والذي جسد فيه دور نجم فرقة “كوين” فريدي ماركوري.

واشتعلت صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي باسم رامي مالك عقب إعلان فوزه، وبحث الكثيرون عن أصول مالك المصرية خاصة بعد إشارته لها في كلمته خلال تسلم الجائزة.

ونشرت مجلة GQ الشهيرة جزءا من حوار لرامي يتضمن بعض المعلومات عن طفولته وأبويه، وقال فيه إن أبويه أتوا إلى أمريكا للحصول على فرصة لأبنائهم الثلاثة، ولكنهم بقوا على اتصال بباقي الأهل في مدينة “سمالوط” إحدى مدن محافظة المنيا بصعيد مصر؟

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