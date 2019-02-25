اثنان وعشرون عضواً من مجلس صلاح الدين يختار رئيسا جديدا للمجلس

2019/02/25 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، ان "عملية الانتخاب تمت بحضور 22 عضوا لمجلس محافظة صلاح الدين.وكان مجلس محافظة صلاح الدين اجتمع ظهر اليوم، وقرر اقالة رئيس المجلس احمد الكريم.انتهى ..م ف

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