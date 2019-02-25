الغدير تنشر اخر تطورات عمليات تطهير صحراء وادي الغدف

2019/02/25 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر، ان "قوات مشتركة وطيران الجيش العراقي تسيطر على الوادي بالكامل ، مشيرا الى "العثور على أنفاق لعناصر عصابات داعش الإرهابية وتم تدميرها بالكامل، وكذلك على مخلفات حربية تابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية وتم تدميرها ".انتهى ..م ف

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