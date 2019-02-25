سياحة ذي قار تخطط لإنشاء مشاريع خدمية بالقرب من آثار المحافظة

2019/02/25 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… كشفت رئيس لجنة السياحة والأوقاف الدينية في مجلس محافظة ذي قار هيفاء الجابري ،الاثنين، عن خطة مستقبلية لبناء دار استراحة ومتحف صغير بالقرب من مدينة أور الاثرية.وقالت الجابري في بيان اطلعت عليه / المعلومة /، إن “الحكومة المحلية على تنسيق مستمر وتحركات مشتركة مع وزارة الثقافة من اجل إكمال هذه المشاريع […]

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