” المضحي بكبده” يرحل .. وفاة الشاب العراقي وليد العكيلي

2019/02/25 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توفي شاب عراقي يدعى “وليد رشيد ابراهيم العكيلي”، بعد تبرعه بجزء من كبده لوالدته.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي التي تابعها “ناس”، خبرا عن “وفاة الشاب وليد رشيد ابراهيم العكيلي، الذي كان قد تبرع لوالدته بجزء من كبده في العملية التي أجريت في الهند، والتي شهدت نخوة الأهالي في قلعة سكر لإسعاف حالتهم […]

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