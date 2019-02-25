تعرف على قرارات الجلسة الطارئة لمجلس ديالى

2019/02/25 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شكل مجلس محافظة ديالى، الاثنين، كتلة جديدة سميت بكتلة “خدمة ديالى”، لمراقبة ومتابعة الحكومة المحلية ودعمها.وقال مراسل “ناس”، اليوم (25 شباط 2019)، إن “مجلس محافظة ديالى قرر تشكيل كتلة جديدة داخل مجلس ديالى من مختلف الكتل سميت بكتلة (خدمة ديالى) بإعتبار المرحلة المقبلة مرحلة اعمار وتقديم خدمات”.وأضاف المراسل، أن “رئيس […]

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