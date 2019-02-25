مراقبو الاتحاد الأفريقي: انتخابات نيجيريا أجريت في أجواء سلمية

2019/02/25 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت بعض مراكز الاقتراع أبوابها مجددا، اليوم الأحد، للسماح للمزيد من النيجيريين بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن يكون السباق فيها متقاربا بين الرئيس محمد بخاري ورجل الأعمال عتيق أبو بكر.

ويسعى بخاري (76 عاما)، وهو حاكم عسكري سابق، لنيل فترة رئاسية ثانية متعهدا بالقضاء على الفساد، وينافسه أبو بكر (72 عاما)، وهو مرشح المعارضة الرئيسي ونائب الرئيس السابق، الذي تعهد بتوسيع دور القطاع الخاص.

واستمرت طوابير الناخبين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في عدد قليل من المناطق حيث تأخر فتح مراكز الاقتراع أو شهدت تعطل آلات التصويت.



وأعادت بعض هذه المراكز فتح أبوابها مجددا اليوم الأحد عوضا عن التأخير.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في البلاد نحو 73 مليون شخص ويتنافس في الانتخابات أكثر من 70 مرشحا رئاسيا.



وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة قد أرجعت تأجيل الانتخابات قبل ساعات قليلة من بدئها قبل أسبوع إلى مشاكل لوجيستية.

وليس واضحا بعد موعد إعلان النتائج.

لكن فستاس أوكوي المسؤول في المفوضية قال “كل الأمور تسير بشكل جيد فيما يتعلق بفرز الأصوات”.

وأضاف “اعتبارا من يوم الثلاثاء سيكون لدينا عدد كبير من النتائج”.

وعبر كل من بخاري، مرشح حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم، وأبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي، عن ثقتهما في الفوز بالرئاسة.

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