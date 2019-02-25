الحشد يقصف تجمعا لداعش على ضفة بحيرة الثرثار

2019/02/25 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قصف الحشد الشعبي, تجمعا لعناصر داعش على ضفة بحيرة الثرثار .وقال بيان للحشد الشعبي، ان “قوة الإسناد الصاروخي قامت بقصف تجمعا لعناصر داعش على ضفة بحيرة الثرثار وتحديداً على ضفاف جزرة ام الرمل المحاذية لعمليات شرق الأنبار”, لافتا الى ان “القصف حقق أهدافه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف العدو”.وأضاف ، ان “القصف ...

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