2019/02/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قلص سهم "بنك أيرلندا" خسائره التي تجاوزت 7% في وقت سابق من تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حذر ثاني أكبر مصرف في البلاد من هوامش منخفضة خلال العام الحالي.





وجاءت خسائر السهم بعد أن حذر البنك من أن هوامش صافي الفائدة قد تكون أقل على الرغم من زيادة الإقراض والنمو القوي في الاقتصاد الأيرلندي.





وتأتي تحذيرات البنك الأيرلندي بعد أن سجل تراجعاً في أرباحه عن إجمالي عام 2018، بحسب نتائج أعماله والصادرة اليوم.





وأوضح أنه يتوقع تراجع هوامش صافي الفائدة في عام 2019 إلى حوالي 2.16% خلال العام الحالي مقابل متوسط العام الماضي والبالغ 2.20% و2.29% المسجلة في عام 2017.





وقال البنك الذي يستمد حوالي 20% من الدخل من العمليات البريطانية، إنه يتوقع نمو الإقراض في العام الحالي وأنه يعمل على أساس أنه سيتم التوصل إلى صفقة من شأنها أن تسهل عملية البريكست بشكل منظم.





وذكر أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالبريكست، والتي من المقرر تنفيذها في 29 مارس المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، مع ذلك تلقي بظلالها السلبية على المشاعر ومستويات النشاط.





وأضاف أنه في أيرلندا قامت بعض الشركات بتعليق خططها الاستثمارية وفي المملكة المتحدة يوجد ضعف واضح في الاستثمار من جانب الشركات.





ومن المقرر أن يقوم البنك والذي يوجد به 14% من الأسهم مملوكة من جانب الدولة، بزيادة توزيعات الأرباح عن العام الماضي إلى 16 سنتاً للسهم بدلاً من 11.5 سنتاً للسهم في عام 2017، وهي الخطوة التي من شأنها إعادة 173 مليون يورو إلى المستثمرين.





وبحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بنك أيرلندا" في البورصة الأيرلندية بنسبة تزيد عن 5.2% إلى 4.946 يورو.





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