المركزي العراقي يبيع عملة بـ141.6 مليون دولار بمزاد الاثنين

2019/02/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع مبيعات العملة الأجنبية، بمزاد اليوم الاثنين، إلى 141.61 مليون دولار، مقارنة بــمبيعات قيمتها 153.32 مليون دولار بمزاد أمس الأحد، بانخفاض 11.71 مليون دولار.





ووفقاً لبيانات المركزي العراقي، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً.





وقال المركزي في بيانه اليوم، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غد الثلاثاء، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 163.8 مليون دولار.





وأوضح البنك، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 140.71 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 900 ألف دولار.





وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.





وفي مزاد الأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع مبيعات العملة الأجنبية إلى 153.32 مليون دولار، مقارنة بــمبيعات قيمتها 155.29 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بانخفاض 1.97 مليون دولار.





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