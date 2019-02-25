مسؤول: صادرات نفط جنوب العراق 3.56 مليون برميل يومياً بفبراير

2019/02/25 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال مسؤولان تنفيذيان بقطاع النفط، اليوم الاثنين، إن صادرات النفط الخام العراقية من موانئ الجنوب على الخليج بلغت نحو 3.565 مليون برميل يومياً منذ بداية فبراير شباط.





وذكر المسؤولان؛ وفقاً لرويترز، أنه من المتوقع أن تبلغ الشحنات من موانئ الجنوب نحو 3.55 مليون برميل يومياً هذا الشهر، تمشياً مع اتفاق أوبك بشأن الإمدادات.





وقال ثلاثة مسؤولين على دراية بالعمليات في حقل الرميلة النفطي، إن العراق بدأ أعمال التطوير في إحدى منشآت الإنتاج بالحقل العملاق في 17 فبراير (شباط)؛ لتحسين عمليات معالجة الخام.





وأشار المسؤولون، إلى أن حقل الرميلة، الذي تطوره بي.بي البريطانية وشريكتها الصينية سي.إن.بي.سي، ينتج حالياً نحو 1.5 مليون برميل يومياً.





وذكر مسؤولان يعملان في الرميلة، أنه من المتوقع استئناف العمليات في وحدة الإنتاج، التي تضخ نحو 130 ألف برميل يومياً، يوم الأربعاء القادم.





وأضافا أن الإنتاج في الحقل لم يتأثر.





وينتج الحقل، الذي يقدر حجم احتياطاته بنحو 17 مليار برميل، الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج العراق.





وكانت صادرات موانئ البصرة في جنوب العراق تراجعت إلى 3.556 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)؛ بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند 3.63 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول).





ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية.





وينتج العراق بأقل من طاقته القصوى البالغة نحو 5 ملايين برميل يومياً، بموجب اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لتقليص الإمدادات العالمية لدعم الأسعار.





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