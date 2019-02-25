تقارير: قصي الفواز يعتزم تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي

2019/02/25 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر يعتزم قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقديم استقالته من منصبه قريبًا، حيث يبحث تقديمها خلال الأسبوع الحالي.وفي حالة تقديم قصي الفواز استقالته من منصبه، سيقود لؤي السبيعي نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنصب مكلفًا، لحين إجراء انتخابات.

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت على أنه في حال تقديم الفواز لاستقالته، هو فتح باب التقدم للانتخابات على منصب الرئيس، حيث ستنعقد الجمعية العمومية خلال شهرين من تاريخ الاستقالة، من أجل التصديق عليها وانتخاب مجلس جديد.

هذا الاحتفال كان في مباراة ضد __________؟ 🤔 pic.twitter.com/1S64izK8k0— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019الانتخابات الجديدة ستقام تزامنًا مع دخول شهر رمضان المقبل، حيث أن الدافع وراء اعتزام الفواز لتقديم استقالته، لم يعرف حتى الآن.



اختيارات المحررين رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

جاء ذلك وفقًا لما تنصه الفقرة "3ج" من المادة 33، وهو "في حال استقالة الرئيس قبل انتهاء فترة ولاية مجلس الإدارة والمحددة بــ 4 أعوام يجب أن تتم الانتخابات بطريقة القائمة المكونة من 11 شخص (رئيس ونائب و9 أعضاء)".

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وكان الاتحاد السعودي قد أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي، عن تنصيب قصي الفواز رئيسًا بالتزكية حتى عام 2022، حيث كان المرشح الوحيد.





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