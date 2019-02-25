رفض أوروبي لطلب السعودية وثلاث دول عربية في قمة شرم الشيخ

2019/02/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الطرف الأوروبي في القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في مصر، تعديلات اقترحتها البحرين والإمارات والسعودية ولبنان، وفضل بقاء البيان الختامي للقمة على صيغته الأولى.

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