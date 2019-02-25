2019/02/25 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمحاسبة المسؤولين عن "الحصار المفروض على بلاده"، مؤكدا أن ذلك الحصار يستهدف المواطن القطري.

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