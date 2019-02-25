تكلفة حضور الحفل الأول وكيف تأثرت بالحرب... تعرف على تاريخ

2019/02/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع الملايين حول العالم، في الليلة الماضية، حفل توزيع جوائز أوسكار، التي تعتبر أهم جائزة سينمائية في العالم.ويهتم غالبية المتابعين بإطلالات وأزياء النجوم العالميين، وكذلك الكلمات التي يلقونها مع استلام جوائزهم، ولكن ما يمكن أن يكون غائبا عن أذهان الجمهور، هو أصل الجائزة وبداياتها وتاريخ انطلاقها.

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