الجمارك تتلف كميات كبيرة من الأدوية البشرية والسكائر في مطار بغداد

2019/02/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، وبحضور ممثل وزارة الصحة وشرطة الجمارك كميات كبيرة من الأدوية البشرية والبوسترات الدعائية والسكائر، كونها مخالفة لضوابط و تعليمات الأستيراد في جمرك الشحن الجوي بمطار بغداد.

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