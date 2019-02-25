اللواء 313 في الحشد يقصف تجمعا لداعش على ضفة بحيرة الثرثار

2019/02/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصف اللواء 313 في الحشد الشعبي, الاثنين, تجمعا لعناصر داعش على

ضفة بحيرة الثرثار .

وقال بيان لاعلام الحشد الشعبي ان "قوة الإسناد الصاروخي للواء 313

قامت بقصف تجمعا لعناصر داعش على ضفة بحيرة الثرثار وتحديداً على

ضفاف جزرة ام الرمل المحاذية لعمليات شرق الأنبار", لافتا الى ان

"القصف حقق أهدافه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف العدو".

وأضاف الموفد ان "القصف جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن

تواجد عناصر داعش في مناطق محاذية لعمليات شرق الأنبار".

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