2019/02/25 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الموارد المائية تعلن انتهاء ازمة تلوث مياه نهر ديالى

25/02/2019 14:56:00 PM |

عدد القراءات : 10

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، انتهاء أزمة تلوث مياه نهر ديالى.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه " تم انهاء ازمة تلوث مياه نهر ديالى نتيجة لإيفاء الوزارة بالتزاماتها بأطلاق المياه العذبة من سد حمرين ".

وأضافت "حيث عادت كافة مشاريع الاسالة الواقعة عند مصب نهر ديالى في نهر دجلة للعمل بكافة طاقتها لتأمين المياه للاستخدامات المنزلية والشرب لمناطق المدائن والوحدة والنهروان وناحية الجسر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الموارد المائية تعلن انتهاء ازمة تلوث مياه نهر ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الموارد المائية تعلن انتهاء ازمة تلوث مياه نهر ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).