كشف أسباب إقالة رئيس مجلس صلاح الدين

2019/02/25 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} أعلن عضو في مجلس محافظة صلاح الدين، التصويت على إقالة رئيس مجلس المحافظة، اليوم الاثنين.

وقال حسن محمد في تصريح صحفي، ان "مجلس المحافظة وبأصوات جميع الحاضرين صوت على إقالة رئيس المجلس احمد عبدالكريم".واوضح ان إقالة رئيس المجلس "جاءت لعدة أسباب، بينها ضعفه في ادارة المجلس وجلساته، مما تسبب في بطء حل مشكلات المواطنين، اضافة الى قلة زياراته للمدن والبلدات والأقضية في المحافظة، بإستثناء قضاء سامراء الذي ينتمي له".وبين ان "واحدة من الاسباب هي زيارات رئيس المجلس المتكررة للبلدان لغير عمل المجلس، اضافة الى قلة اهتمامه بالأمور الادارية في المجلس وقلة الدوام، وهو ما أثر على خدمة المواطنين".انتهى

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