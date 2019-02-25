بالوثيقة.. مجلس صلاح الدين يوضح سبب اقالة رئيسه احمد الكريم

2019/02/25 | 15:25

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بغداد اليوم - صلاح الدين

حصلت (بغداد اليوم)، الإثنين، 25 شباط، 2019، على وثيقة، توضح 6 اسباب لإقالة مجلس صلاح الدين، رئيسه احمد الكريم.

وتوصل المجلس، وفقا لوثيقة ثبتت محضر اقالة الكريم الى انه "ثبت للمجلس اخفاق رئيسه في ادارة جلسات المجلس طيلة مدة رئاسته له بسبب ضعف قدراته القيادية مما ادى الى تدني اداء المجلس في مواكبة هموم ومشاكل ابناء المحافظة".

ورأى المجلس أن "رئيس المجلس يفتقر الى الارادة المتحررة من الميل والهوى والاصطفاف المناطقي الأمر الذي ظهر جليا من خلال اقتصار زياراته لقضاء سامراء".

وأشار الى "انقطاعه المتكرر عن الدوام بدون سبب مشروع قاد الى عدم انتظام دوامه مما ادى الى تسيب اغلب موظفي المجلس ومن ثم تعطيل معاملات المواطنين ومصالحهم".

ولفت الى "كثرة سفره خارج العراق بدون عمل رسمي اثر انتظام جلسات المجلس"، مضيفا انه "يفتقر الى الدقة والتنظيم ولم يعمل على تحسين وتطوير عمل المجلس ولم يظهر اية مهارة في وضع قواعد وخطط تطور من أداء عمل المجلس".

ونبه الى ان (الرئيس) كان "مترددا في اتخاذ القرارات وليس له أية قوة تأثير في الاخرين وتواصله مع اعضاء المجلس والمواطنين محدود جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (25 شباط 2019)، بالإجماع على اقالة رئيسه احمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي واداري.

وقال عضو المجلس، جاسم السامرائي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة وصوت بالإجماع على اقالة الكريم وإعفائه من منصبه بسبب عدم نجاحه في ادارة المجلس واخفاقه في الكثير من القضايا إضافةً الى وجود شبهات فساد مالي واداري".

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الاثنين 25 شباط 2019، عن حقيقة تحول المحافظة الى معبر دولي للمخدرات.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الحديث عن تحول ديالى الى معبر دولي للمخدرات

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جامعة كركوك، الاثنين 25 شباط 2019، ترشيحها لنيل جائزة اوسكار للتعليم العالي الدولي من مؤسسة تايمز البريطانية ضمن أفضل 80 جامعة في 21 دولة.

وقال مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور عمر نجم الدين انجه، في بيان

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر امني في محافظة ديالى، الإثنين، 25 شباط، 2019، بان 50% من أعمال العنف في خانقين وريفها تقف ورائها عصابات ماجورة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعمال العنف في خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) وريفها شهدت

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