2019/02/25 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة اعلن البيت الايزيدي و مكتب شؤون الأيزيديين في إقليم الجزيرة ضمن كوردستان سوريا عن تحرير عائلتين ايزيديتين من دير الزور السورية.حيث ذكر بيان صحفي مقتضب للبيت الإيزيدي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ، ان البيت الايزيدي في أقليم الجزيرة مستمر بالذهاب إلى دير الزور واستلام المحررين من قوات سوريا الديمقراطية […]

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