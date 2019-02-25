بالصور.. الحشد يعيد التيار الكهربائي لقضاء الحضر

2019/02/25 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي (سرايا الدفاع الوطني) بالتعاون مع الدوائر المختصة، اليوم الاثنين، باعادة التيار الكهربائي للقرى والارياف في قضاء الحضر غرب نينوى.وقال موفد موقع

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