أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم

2019/02/25 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقت 3.00 م

بغداد بورصة الكفاح

119.800

في صيرفات بغداد

119.250

120.250

البصرة بورصة

120.000

اربيل ..



موصل بورصة

119.950

التومان الإيراني

1330 /100 $

الليرة التركية

530 /100$

سعر اليورو مقابل الدينار العراقي

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