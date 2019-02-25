2019/02/25 | 15:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوقت 3.00 م
اربيل ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد بورصة الكفاح
119.800
في صيرفات بغداد
119.250
120.250
البصرة بورصة
120.000
اربيل ..
موصل بورصة
119.950
التومان الإيراني
1330 /100 $
الليرة التركية
530 /100$
سعر اليورو مقابل الدينار العراقي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي وبعض العملات عند الإغلاق اليوم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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