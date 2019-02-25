2019/02/25 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ،الاثنين، بالخطوة التي قام بها لاعب الشطرنج الايراني آرين غلامي بامتناعه عن خوض مباراة مع لاعب من الكيان الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني.وذكر آية الله الخامنئي خلال استقبال سماحته اللاعب آرين غلامي واسرته: “أدعو الباري تعالى بان يشمل آرين غلامي وامثاله برعايته وحفظه للاسلام والبلاد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آية الله الخامنئي يشيد بخطوة لاعب شطرنج إيراني امتنع عن لقاء لاعب صهيوني alansaar.

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