2019/02/25 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد القيادي في الحشد الشعبي حامد الجزائري، أن الولايات المتحدة تسعى بشتى الطرق لإبرام صفقات واتفاقيات جديدة مع الحكومة العراقية، لافتًا إلى إنها تبذل جهدًا كبيرًا للحفاظ على بقاءها في العراق.وقال الجزائري، أن “الأمريكان أثاروا عدة ملفات منها الاغتيالات والخطف والقتل وتحريك بعض الأفراد والأجندات، من أجل عقد صفقات واتفاقيات جديدة مع الحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: الولايات المتحدة تسعى لإبرام صفقات مع الحكومة العراقية لبقاء قواتها في البلاد alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: الولايات المتحدة تسعى لإبرام صفقات مع الحكومة العراقية لبقاء قواتها في البلاد) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: الولايات المتحدة تسعى لإبرام صفقات مع الحكومة العراقية لبقاء قواتها في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).