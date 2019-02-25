صالح يزور (اليونسكو) لاستعادة الآثار العراقية المنهوبة

2019/02/25 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشار ، خلال لقائه، اليوم الاثنين ، المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية و الثقافة والعلم (اليونسكو) اودي أزولاي، الى أهمية "دعم المنظمة للثقافة والتربية في العراق واعانته على استعادة آثاره المنهوبة، مثمناً دور المنظمة في ادراج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي، واطلاقها مبادرة (احياء روح الموصل) وتركيزها على البعد الانساني لعملية اعمار المدينة".ودعا "اليونسكو الى حث الدول للمشاركة في الاكتشافات الاثارية خلال المرحلة المقبلة ووضع مدينة بابل الأثرية على قائمة التراث العالمي، وضرورة قيام المنظمة بتطوير المناهج التدريسية في المدارس العراقية وفق الاساليب الحديثة واعتماد البرمجيات الرقمية".من جانبها أكدت أزولاي، استعداد المنظمة لمساندة العراق في المجالات الثقافية والتربوية واستعادة آثاره المنهوبة والحفاظ على ارثه التاريخي، ومشاركة كوادرها في التنقيب والاكتشاف، معربةً عن سرورها وسعادتها لزيارة الرئيس لليونسكو التي تعد الأولى لرئيس عراقي.وجرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة الدولية في مجالات محو الامية واستثمار خبراتها في هذا الشأن، وتوفير فرص للعاملين في قطاع البحث العلمي ووضع خطط وبرامج لمعالجة المشاكل في الموارد المائية والبيئة وتطوير التعليم ومنح اولوية للباحثين في المنح الدراسية، كما تم مناقشة زيادة فرص عمل الموظفين العراقيين بالمنظمة اسوة بباقي الدول، فضلاً عن اشراك العراق ببرامج اليونسكو وشركائه في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الحديثة.انتهى ..م ف

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