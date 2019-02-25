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شابٌ ذي قاريٌّ يضحي بحياتِهِ لِتعيشَ امُهُ

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شابٌ ذي قاريٌّ يضحي بحياتِهِ لِتعيشَ امُهُ

الاثنين 25 فبراير 2019 - 15:06

شابٌ ذي قاريٌّ يضحي بحياتِهِ لِتعيشَ امُهُ

توفي شابٌ عراقيٌّ يُدعى "وليد رشيد ابراهيم العكيلي" بعد تبرعِهِ بجزءٍ من كبدهِ لوالدتِه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي التي تابعتها الغديرخبرا عن "وفاة الشاب وليد رشيد ابراهيم العكيلي، الذي كان قد تبرع لوالدته بجزء من كبده في العملية التي أجريت في الهند، والتي شهدت نخوة الأهالي في قلعة سكر لإسعاف حالتهم الصعبة".

وساهم اهالي قلعة سكر، حملة تبرعات لمساندة وليد ووالدته، اللذان كانا في الهند لاجراء عملية جراحية للام.

وكان الشاب وليد اصطحب والدته في رحلة علاجية الى الهند، وتفاجأ بمضاعفة تكاليف العلاج بعد ان شخصت المستشفى حالة والدته، وحاجتها الى عملية زرع جديدة.

وعبر الشاب عن استعداده باهداء والدته قطعة من كبده لتعيش لكن المبلغ الذي بجعبته لا يكفي لعملية ثانية ، ما دفع اهالي منطقة قلعة سكر الكرماء في محافظة ذي قار الى جمع المبلغ الذي يحتاجه وليد لاكمال علاج امه ، وفعلا تم ارسال المبلغ له لاستكمال العمليتين.

لكن شاء الله سبحانه وتعالى ان يفقد الشاب حياته وتعيش والدته بعد ان رجعوا الى العراق.

انتهى .



م ك

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