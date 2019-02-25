ليفربول يوجه رسالة لجماهيره بعد موقعة اليونايتد

2019/02/25 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… حرص بيتر مور، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، على توجيه رسالة إلى جماهير الريدز، عقب التعادل مع مانشستر يونايتد، سلبيا أمس الأحد، في منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.وقال بيتر مور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا للجماهير التي انتقلت إلى ملعب أولد ترافورد، شكرًا لدعمهم حتى عندما نعاني”.وأضاف: […]

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