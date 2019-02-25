ماي تتحدى كونتي في لعبة البلياردو بشرم الشيخ

2019/02/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، التي تزور مصر حاليا لحضور القمة العربية الأوروبية الأولى، لموجة من السخرية، بسبب دخولها في جولة من البلياردو مع نظيرها الإيطالي جيوسبي كونتي، حيث تم تصويرها بشكل محرج وهي مرتجلة وتمسك بعصا البلياردو بحذر شديد.

وقام كونتي بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها “هيا نلعب البلياردو تيريزا ماي”، وفي الفيديو، تقول ماي: “يجب عليك أن تريني كيف”.

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل مهارات ماي، كما قال الناشط في مجال التصويت في الانتخابات، ألاستير كامبل، إن المملكة المتحدة أصبحت “أضحوكة عالمية”.

وأضاف: “إنها في الواقع لا تستطيع أن تفعل أي شيء، لقد أصبحنا أضحوكة عالمية”.

وكانت القمة العربية الأوروبية قد انطلقت أمس الأحد، وتستمر حتى اليوم الإثنين، وتعقد تحت عنوان “الاستثمار في الاستقرار”.

Let’s play pool @theresa_may 🎱 pic.twitter.com/TdVRMWTlCB

— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) February 24, 2019

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