مجلس صلاح الدين يستعرض سلبيات رئيسه: يفتقر إلى الإرادة ويسافر كثيراً

2019/02/25 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استعرض مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، ملاحظاته بشأن رئيسه، مؤكداً أن الاخير افتقر إلى الارادة وكثرة سفره.وحصل موقع “ناس”، على محضر جلسة المجلس والتي تضمنت 6 نقاط كملاحظات حول رئيسه.وبحسب ما جاء فيها فإن “الملاحظات تعلقت بثبوت اخفاق رئيسه في ادارة جلسات المجلس طيلة فترة رئاسته، فضلاً عن افتقاره الى الارادة […]

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