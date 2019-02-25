أمنية بغداد ترسل استفسار الى عبد المهدي بخصوص هذه السيطرات

2019/02/25 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، عن ارسالها استفسار الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بخصوص بعض السيطرات في العاصمة.وقال عضو اللجنة سعد المطلبي، لوكالة النبأ للاخبار، ان "اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أرسلت استفسار الى عبد المهدي بخصوص السيطرات التي تم رفعها من العاصمة، ثم اعيد نصبها من جديد، دون اي توضيح او بيان للأسباب".

وبين المطلبي، انه "يجب ان نعرف هل اعادة السيطرات تمت بموافقة الحكومة، ام تمت وفق اهواء ورغبات بعض القيادات الأمنية؟.

واكد عضو اللجنة الامنية في المجلس، على "فهذا ما يجب ان نعرفه ويعرفه المواطن البغدادي".



انتهى/ ع

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