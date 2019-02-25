2019/02/25 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطالبين بتنحي الرئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات السودانية تفرق محتجين وسط الخرطوم بالغاز المسيل للدموع) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات السودانية تفرق محتجين وسط الخرطوم بالغاز المسيل للدموع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).