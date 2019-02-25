ماي ويونكر يتعهدان بإنهاء مفاوضات البريكست قبل 21 مارس

2019/02/25 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وعدت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بإنهاء المفاوضات بين الجانبين بشأن صفقة البريكست قبل قمة قادة الكتلة في بروكسل يوم 21 مارس المقبل.





وتأتي تعليقات ماي ويونكر عقب اجتماعهما على هامش مؤتمر في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، مؤكدين إحراز تقدماً جيداً في هذه المحادثات حول اتفاقية البريكست لمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي.





ومن المقرر أن تنفذ المملكة المتحدة عملية البريكست يوم 29 مارس المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاقية تنظم العلاقة بين الجانبين بعد عملية المغادرة من عدمه.





ويعمل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون على تعديل لغة الإعلان السياسي بشأن مستقبل العلاقات وسط الحاجة إلى التوصل إلى ترتيبات بديلة حول مسألة الحدود مع إيرلندا بعد رفض البرلمان البريطاني للمقترح الأخير.





وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه تم إحراز تقدماً جيداً بشأن العمل بين يونكر وماي خلال اجتماعهم في 20 فبراير الجاري.





وأضافت أن الجانبين اتفقا على الحاجة على إنهاء هذا العمل قبل قمة المجلس الأوروبي في 21 مارس المقبل.





وقال المتحدث باسم المفوضية، إن ماي أبلغت بأنها ستعقد تصويت هام بشأن مقترحها للصفقة التي تنظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ البريكست بحلول 12 مارس القادم.





لكنه نفى التقارير اللإعلامية التي تشير إلى احتمالية قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد عضوية المملكة المتحدة حتى نهاية عام 2020.





يذكر أنه من المقرر أن يلتقي ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البريسكت من الاتحاد الأوروبي مع المفاوضين البريطانيين في بروكسل من أجل مزيد من المحادثات غداً.





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