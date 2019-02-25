الصين توجه البنوك لزيادة القروض الممنوحة للشركات الخاصة

2019/02/25 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حث منظمو التأمين والمصارف الصينية البنوك التابعة للدولة على ضرورة تنفيذ زيادة حادة في عملية إقراض الشركات الخاصة، مع سعي الدولة لتحفيز الاقتصاد للتعافي من تباطؤ النمو.





وأضافت الهيئة عبر بيان اليوم الاثنين أن البنوك التجارية المملوكة للدولة عليها أن تزيد من عمليات إقراض الشركات الصغيرة بأكثر من 30% في العام الجاري.





ويمثل القطاع الخاص في الصين نحو نصف حجم الاقتصاد كما أنه مسؤول عن معظم الوظائف الجديدة في البلاد، ولكن الشركات تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة نتيجة للإصلاحات المطبقة على بنوك الظل المصرفي.





كما تواجه تلك الشركات مشكلة أخرى متمثلة في قلق البنوك من إقراض الشركات الصغيرة نتيجة لاعتقادها أن تلك الكيانات لديها مخاطر ائتمانية أعلى، وتفضل بدلاً من ذلك إقراض الشركات المملوكة للحكومة.





وشددت الهيئة على ضرورة قيام البنوك بتسريع التخلص من القروض المتعثرة لخلق مساحة لتوفير قروض جديدة للشركات الخاصة.





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